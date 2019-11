Twee ingrepen voor kerstperiode aan Grote Steenweg (N3) Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

06u39 0 Zoutleeuw Een aannemer start in opdracht van Wegen en Verkeer in de week van 9 december met aanpassingen langs en op de Grote Steenweg (N3) in Dormaal en Halle-Booienhoven, twee deelgemeenten van Zoutleeuw. Beide werven liggen op een kleine anderhalve kilometer van elkaar en worden gelijktijdig uitgevoerd.

Ter hoogte van huisnummer 53 op de Grote Steenweg in Dormaal wordt de perronlengte van de bushalte ingekort, zodat de inrit aan de rechterkant toegankelijk wordt. De aannemer werkt hier plaatselijk aan de kant van de weg in de rijrichting van het centrum van Dormaal. Ter hoogte van huisnummers 168-172 op de Grote Steenweg (N3) verwijdert de aannemer het middeneiland en wordt de rijstrook in de rijrichting van Sint-Truiden naar het middenvak verlegt. Na deze ingreep worden er parkeervakken gemarkeerd op de voormalige rijstrook.

“Om veilig te kunnen werken, neemt de aannemer enkel voor deze werf een rijstrook in en kan het verkeer beurtelings door via tijdelijke verkeerslichten”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Fietsers en voetgangers kunnen hun gewone route verderzetten. De opritten van woningen en handelszaken in de buurt van de werken blijven steeds bereikbaar.”