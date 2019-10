Twee inbraakpogingen in zelfde straat Kristien Bollen

03 oktober 2019

18u59 4 Zoutleeuw Bewoners van een huis in de Neerlandenstraat in Zoutleeuw merkten woensdagvoormiddag rond 9.35 uur op dat dieven getracht hadden in te breken.

Zowat elke deur van de woning vertoonde braaksporen, de dieven raakten echter niet binnen. Wat verderop in de straat stelden bewoners rond 11 uur eveneens een inbraakpoging op. Ook hier probeerden dieven via een schuifraam de woning binnen te dringen maar mislukten in hun opzet. De politie die ter plaatse kwam voor de vaststellingen, onderzoekt de zaak verder.