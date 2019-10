Theo Francken doet asielbeleid uit de doeken Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

10u52 1 Zoutleeuw N-VA Zoutleeuw nodigde Theo Francken uit om toelichting te geven bij de asielproblematiek. “Dat bleek nodig merkten we tijdens onze huis-aan-huisbezoeken”, zegt raadslid Lode Everaerts (N-VA).

“De ongerustheid rond de komst van het asielcentrum in Dormaal is groot.” Francken schetste het ontstaan en de evolutie van de asielproblematiek tot op vandaag. Het geboeide publiek kon nadien de nodige vragen stellen, die allemaal door Theo beantwoord werden. “Stipte opvolging van dit dossier qua wetmatigheden en brandveiligheid zullen bepalen of er via een procedure een halt kan worden toegeroepen worden aan dit asielcentrum in Dormaal”, besluit Lode.