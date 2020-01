Stookolie komt in riolering terecht door menselijke fout Kristien Bollen

27 januari 2020

Door een menselijke fout van een firma belandde er deze ochtend bij de levering aan het opvangcentrum Fedasil een 100-tal liter stookolie in de riolering. De brandweer was snel ter plaatse om de gelekte olie te neutraliseren en de kanalen schoon te spoelen. Enige reukoverlast uit de afvoerputjes was evenwel nog voor enkele uren mogelijk. Het opvangcentrum excuseerde zich voor het ongemak bij de buurtbewoners.