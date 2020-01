Stak-Het-Oep is na een halve eeuw nog steeds populair “De traditie wordt doorgegeven van oud op jong” Vanessa Dekeyzer

05 januari 2020

12u47 0 Zoutleeuw Zoutleeuw maakt zich op voor de jaarlijkse traditie van Stak-Het-Oep. Maandag is het maar liefst de 50ste editie van deze driekoningenfolklore. Afgelopen zaterdag werden er al tientallen bieten in de Scholierenhoeve uitgehold. “We hopen alvast op gunstig weer en veel volk.”

“Stak-Het-Oep is een vervorming van Steek-het-op, een verwijzing naar een uitgeholde biet die als lantaarntje dient”, legt Clara Moria van het organisatiecomité uit. Het Stak-Het-Oep comité in Zoutleeuw ontstond in 1969. Het was een aantal vertegenwoordigers van Leeuwse verenigingen die het initiatief nam om de folklore van Driekoningenzingen te ondersteunen, namelijk Paul Crabbé van De Vrienden van Zoutleeuw, Jef Heeren van het Davidsfonds, notaris Indekeu van De Gezellen van Vliebergh en Prosper Vandeput.

Kinderen tot en met 14 jaar kunnen deelnemen aan Stak-Het-Oep. Zij verkleden zich als Driekoningen of soms beelden ze ook een hele kerststal uit. “De groepen worden eerst ontvangen op het historisch stadhuis, waar een jury klaar zit om te oordelen over wie de mooiste groep is, wie de mooiste biet heeft en wie het mooist het Stak-Het-Oep lied kan zingen”, vertelt Clara. “Onder de deelnemers wordt een aanlokkelijke prijzenpot verdeeld. Daarna trekken de groepen, rond 18 uur, door de straten van Zoutleeuw samen met de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia. Voor de gelegenheid wordt de straatverlichting rond de Grote Markt gedoofd en is er een vuurspektakel, opgevoerd door straattheaterartiesten. Voor de 50ste editie is er bijkomend een tentoonstelling opgesteld op het historisch stadhuis over Driekoningen met oude afbeeldingen uit de privéverzameling van Edouard Peeters.”

Het is opmerkelijk dat deze traditie het al een halve eeuw doorstaat. “Dat komt omdat Stak-Het-Oep gedragen wordt door de Leeuwse bevolking”, weet Clara. “Het is een traditie die ouders doorgeven aan hun kinderen. Jong en oud kunnen dit feest ook samen vieren op een gezellige manier met warme chocolademelk, glühwein en een broodje, aangeboden door het comité.”

Het comité wil de traditie ook de komende 50 jaar verder zetten. “Als we kunnen blijven rekenen op onze sponsors en de stad moet dat zeker lukken”, besluit Clara.