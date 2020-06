Sportief Zoutleeuw loopt voor Rikolto Vanessa Dekeyzer

11u51 0 Zoutleeuw Nu alle grote sportevenementen zijn afgelast, zit er niks anders op dan in beweging te blijven in eigen buurt. Die boodschap hebben ze in Zoutleeuw goed begrepen. Een groep lopers startte aan het Klokhuis in Booienhoven. Andere lopers liepen lussen, solo vanaf hun ‘kot’.

Iedereen liet zich ook sponsoren ten voordele van Rikolto (vroegere Vredeseilanden). Meer dan 500 euro werd opgehaald voor het project dat ervoor zorgt dat er ook in deze crisis eten op tafel komt. Ook de lokale Korzo-scholengemeenschap deed haar duit in het zakje. Jan Schoukens, leerkracht van Sint-Tarcisius , liep zo’n 20 kilometer rond zijn kot. “Rikolto zet nu overal ter wereld samenwerkingen op om de problemen aan te pakken”, zegt Jan Schoukens. “Bijvoorbeeld door in Quito in Ecuador gezonde voedselmanden aan democratische prijzen te leveren aan kwetsbare families. Zo’n projecten kunnen wij een duw in de rug geven. Dat motiveert mij om in beweging te blijven.”