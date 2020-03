Sint-Leonardusprocessie zal waarschijnlijk dit jaar niet plaatsvinden. “De Sint-Leonarduskerk blijft wel open voor gebed en bezinning” Vanessa Dekeyzer

31 maart 2020

13u59 0 Zoutleeuw De kans dat de eeuwenoude Sint-Leonardusprocessie op pinkstermaandag zal plaatsvinden, is volgens pastoor Johny Van Rompuy zo goed als nihil. “Het is geleden van de wereldoorlogen dat de processie niet kan uitgaan. Gelukkig blijft de kerk wel open voor gebed. We zien dat daar grote nood aan is.”

Begin mei zal het processiecomité de knoop doorhakken en beslissen of de processie al dan niet zal uitgaan. “Wetend dat grote samenkomsten als laatste opnieuw groen licht zullen krijgen, beseffen we dat de processie dit jaar uitgesteld zal worden. Tijdens de wereldoorlogen is dat nog gebeurd. Toen werd het retabelbeeld van de Heilige Leonardus in het midden van de kerk geplaatst, zolang de oorlogen duurden. Vandaag hebben we dit beeld opnieuw centraal in de kerk gezet, omringd met een krans van noveenkaarsen. Gelovigen kunnen elke weekdag van 14 tot 17 uur en elke zondag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur in de kerk terecht voor gebed en bezinning, met respect uiteraard voor de social distancing.”

Op het openhouden van de kerk leverde N-VA Zoutleeuw al wel kritiek. “Via sociale media wordt het samenkomen in de kerk zelfs gepromoot en dat vinden wij verkeerd”, zegt raadslid Lode Everaerts. “Wie zijn geloof wil belijden, moet dat maar tijdelijk in huiselijke kring doen en niet in een openbaar gebedshuis. Wanneer je dat toelaat, kan je al evengoed de cafés weer openen.”

Geen problemen in de kerk

Maar volgens pastoor Van Rompuy levert het openhouden van de kerk geen enkel probleem op tot nu toe. “Mensen respecteren de afstand en zijn heel begripvol, omdat ze namelijk heel dankbaar zijn dat ze ergens terecht kunnen waar ze hoop en geloof vinden. Heel wat mensen zijn bang en bezorgd en vragen om even een kaars te mogen komen branden of even te bidden. Bij hun bezoek schrijven ze ook vaak boodschappen neer, zowel in de kerk van Zoutleeuw als in de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Ossenweg, die ook dagelijks toegankelijk is voor gebed en bezinning tussen 8 en 19 uur, net als de kerk van Sint Paulus en Sint Petrus in Geetbets die tot dezelfde pastorale zone behoort.”

Tegen half mei hoopt pastoor Van Rompuy ook de nieuwe data voor de vormsels en communies te kunnen meedelen. Die zijn volgens de algemene richtlijnen uitgesteld naar het najaar. “Er zijn ook al kerkelijke huwelijken en doopsels uitgesteld. Dat is logisch rekening houdend met de ernst van de situatie. Tot nu toe zijn er ook nog geen kerkelijke uitvaarten geweest sinds de afkondiging van de maatregelen. Ik roep er niet op, maar we zullen er hoogst waarschijnlijk ook niet van gespaard blijven.”

Dagelijkse mis

Pastoor Van Rompuy probeert dagelijks de eucharistie op te dragen in de huiskapel om alle gebeden van de mensen te verhoren. “Mensen thuis, zeg het rozenkransgebed van de kerk op. Het geeft zoveel innerlijke rust en veerkracht. Geloof, ook al voel je je nu vaak alleen.”

Van Rompuy ziet in deze crisis ook heel wat mooie dingen gebeuren in de parochie. “Tal van hulpinitiatieven zien het licht en dat is fijn om te zien. Het zal een stille Pasen worden, maar wel een hele warme.”