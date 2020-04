Sint-Leonardusprocessie 2020 afgelast Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

10u56 2 Zoutleeuw Het processiecomité heeft beslist de editie van 2020 niet te laten plaatsvinden omwille van de coronacrisis. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de processie niet kan uitgaan omwille van andere redenen dan de weersomstandigheden.

Sinds 1274 gaat op Pinkstermaandag een Sint-Leonardusprocessie uit in Zoutleeuw. Met deze eeuwenoude traditie geeft Zoutleeuw uiting aan de volksdevotie rond zijn patroonheilige. Maar dit jaar zal de processie dus niet plaatsvinden als gevolg van het coronavirus.

De burgemeester heeft ook beslist alle evenementen in Zoutleeuw, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn, op te schorten tot en met 30 juni. Heb je voor je activiteit een gemeentelijke zaal gereserveerd, dan is de annulering kosteloos.