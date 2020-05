Sint-Leonardus Instituut krijgt 4,7 miljoen euro aan overheidsmiddelen voor nieuwe schoolgebouwen Vanessa Dekeyzer

08 mei 2020

18u07 0 Zoutleeuw Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert bijna acht miljoen euro in twaalf scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. Het Sint-Leonardus Instituut in Zoutleeuw kan rekenen op 4,7 miljoen euro voor de afbraak van bestaande gebouwen van de middenschool en de bouw van een nieuwe middenschool.

“Ook al staan in deze coronatijden vele klaslokalen leeg, we blijven investeren in onze schoolgebouwen”, zegt Weyts. “De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn.”

Het Sint-Leonardus Instituut langs de Bethaniastraat krijgt alvast een mooi bedrag van 4,7 miljoen euro voor haar plannen voor de bouw van een nieuwe middenschool. “Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis, moet ook het reguliere beleid verder gevoerd worden”, zegt Weyts. “We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”