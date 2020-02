Schroevenplaag in zoutleeuw blijkt (voorlopig) voorbij Kristien Bollen

24 februari 2020

De bewoners van Bos, een gehucht in Zoutleeuw, kampen sinds half december met een vreemde plaag. Verschillenden van hen kregen er al een lekke autoband, telkens door een schroef. Wij gingen meer dan een week geleden mee op pad om schroeven te rapen, maar sinds de feiten publiek werden gemaakt, hebben de bewoners geen schroeven meer aangetroffen.

Heel mysterieuze toestanden in het idyllische Bos waar amper huizen staan. De bewoners gingen dagelijks zelf op pad om te speuren naar schroeven op de weg en zo lekke banden te voorkomen. De politie voert een onderzoek naar de mysterieuze schroevenzaaier.

Toch nog één lekke band

“Wie houdt zich hier in godsnaam mee bezig?”, wil iedereen weten. Het lijkt er echter op dat daar mogelijk geen antwoord op zal komen. “Sinds het verhaal in de pers verscheen, hebben we nog welgeteld twee schroeven aangetroffen. Mogelijk lagen die er nog en hebben we erover gekeken, maar voordien troffen we op één dag wel eens 37 stuks aan. Toch heeft één bewoonster van de wijk nog een ban lek gereden door een schroef, wat natuurlijk ook één van de oude schroeven kan zijn. De bewoonster heeft dit voorval, zoals afgesproken tijdens de buurtvergadering, gesignaleerd aan de lokale politie. Toch blijven we hier in de buurt alert en gaan we nog steeds meermaals wandelen met onze ogen naar de grond gericht, op zoek naar schroeven. Laten we hopen dat deze plaag voorbij is”, zuchten de buurtbewoners.

Controle

Niet enkel buurtbewoners speuren de straten meermaals dagelijks af en blijven waakzaam, ook de politie blijft nog geregeld de wijk aan doen. Helaas is er nog geen spoor van de mogelijke dader.