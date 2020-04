Rotary Linter-Getedal deelt pleisters uit

aan zorgend personeel Vanessa Dekeyzer

27 april 2020

12u50 0 Zoutleeuw Rotaryclub Linter-Getedal bedeelde het afgelopen weekend de woonzorgcentra in onze regio met Compeed-pleisters. Deze kunnen een hulp zijn bij huidirritaties achter de oren en op de neus van mensen in de zorg, die een hele dag met een mondmasker moeten werken.

“We hebben bijzonder veel respect voor de inzet, gedrevenheid en zelfopoffering, die deze mensen aan de dag leggen om hun zware taak te vervullen en hopen zo enige verlichting te bieden”, klinkt het bij de serviceclub.

De woonzorgcentra Sorgvliet in Orsmaal, Den Boomgaard in Glabbeek, ‘t Spelthof in Binkom, Dellebron in Kortenaken, Betze Rust in Geetbets, De Vesten, Ravelijn en Sint-Elisabethdal in Zoutleeuw en het Keienhof in Tienen kregen allemaal een lading pleisters overhandigd.