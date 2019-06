Rijbaan afgesloten door modder Kristien Bollen

11 juni 2019

19u15 5

De N3 in Zoutleeuw werd maandagavond rond 19.40 uur in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer door de hevige regenval. Dit tussen de Zoutleeuwstraat en de Dorpstraat. Het verkeer werd omgeleid via Zoutleeuw. Omstreeks 22 uur was de rijbaan door de brandweer vrijgemaakt van modder en werd het verkeer terug in beide richtingen vrijgegeven.