Reeks ambachten: Tim Papin weet wat nodig is om hoefsmid te worden: “Een goede rug en willen werken” Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

12u07 0 Zoutleeuw In de aanloop naar de Dag van de Ambachten op 17 november, brengen wij een aantal ambachten in onze regio naar voor, die zeldzaam geworden zijn. Na zeisopleider Kevin Lambeets is het nu de beurt aan Tim Papin, hoefsmid uit Budingen.

Tim Papin (36) heeft altijd al een passie voor paarden gehad. Na zijn paardenhumaniora in Bilzen volgde hij drie jaar opleiding als hoefsmid in Anderlecht en deed hij vervolgens drie jaar stage bij een hoefsmid. “Dan pas ben je klaar om zelfstandig aan de slag te gaan”, vertelt Tim. “Fysiek moet je een goede rug hebben en je moet willen werken. Dat schrikt veel jongeren af om deze oude ambacht te beoefenen, maar eens je de ervaring en de kunde hebt, is het fijn werken.”

Tim en zijn vrouw Vanessa ruilden ruim een jaar geleden Herent om voor Budingen, waar ze aan de Terweidenstraat een oude hoeve restaureerden met achteraan stallen en weides voor hun vijf paarden en een piste om te rijden. Tim is werkzaam als hoefsmid, iemand die de hoeven van een paard of een ander hoefdier onderhoudt om de juiste hoefstand te behouden of te bevorderen.

Paardenhumaniora

“Aan het paardenhumaniora hopen de meesten naam en faam te zullen maken in de paardenwereld, maar het zijn er weinigen gegeven. Mijn leraar hoefsmederij raadde me in het laatste jaar aan om verder het vak van hoefsmid te leren. Hij zei me nog: binnen tien jaar sta je terug bij mij om me te bedanken. En hij heeft gelijk gekregen. Vandaag ga ik opnieuw naar het paardenhumaniora om er paarden te beslagen.”

Na zijn opleiding in Anderlecht moest Tim eigenlijk nog het vak leren. “Je hebt de kennis misschien mee, maar niet de kunde. Pas in het laatste jaar leer je een levend paard beslagen. Ik moest dus nog in de leer bij een actieve hoefsmid. Op die drie jaar stage verdien je niet veel geld en moet je hard werken, maar je leert ook ontzettend veel bij. Bovendien werden aan het einde van de stage de nieuwe klanten naar mij doorgestuurd zodat ik niet vanaf nul moest beginnen.”

Sociaal contact

Tim is nu al zeven jaar zelfstandig als hoefsmid en hij heeft zoveel werk dat hij zelf klanten moet doorspelen. “Ik kom bij alle lagen van de bevolking. Dat is wel fijn. Bovendien heb je altijd sociaal contact met de mensen. Je bouwt ook een band op met de klanten, omdat de hoefijzers op regelmatige tijdstippen, om de zes tot acht weken, vervangen moeten worden. Eigenlijk krijgen de paarden om die bepaalde tijd volledig nieuwe schoenen. Veel vrouwen zijn hier jaloers op”, zegt Tim lachend. Hij herinnert zich nog goed zijn eerste beslag. “Ik denk dat ik er drie uur over gedaan heb. Nu doe ik hetzelfde werk binnen het half uur. Dat is ervaring.”

Kapitaal

“Waarom er zo weinig mensen hoefsmid worden? Enerzijds heb je de ‘oude garde’ die met pensioen gaat en anderzijds zijn er de jongeren, die misschien wat afgeschrikt worden door het zware fysieke werk. Je staat tenslotte van ’s morgens tot ’s avonds gebukt onder een levend wezen van ongeveer 500 kilo. Dat brengt al eens risico’s mee natuurlijk, bijvoorbeeld wanneer je een moeilijk paard moet beslagen. Het is al gebeurd dat ik een stamp in mijn gezicht kreeg. Gelukkig gebeurt dat niet al te vaak. Daarnaast zijn er de lange werkdagen en onregelmatige werkuren. Je moet paraat staan wanneer een klant een probleem heeft. En tot slot is er het financiële plaatje. De weg naar het hoefsmid worden, vergt toch wat kapitaal. Maar het is een fijne ambacht, die al eeuwen bestaat en die zal blijven bestaan, want je kan dit niet machinaal doen. Elke voet van een paard is, net zoals bij de mens, totaal anders.”