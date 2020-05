Rattenvanger van Zoutleeuw Mark Reynders ziet populatie bruine ratten toenemen: “Steden en gemeenten, grijp nu in” Vanessa Dekeyzer

15u36 54 Zoutleeuw Mark Reynders, rattenvanger in Zoutleeuw, ziet het aantal bruine ratten de laatste jaren fors toenemen. Hij trekt aan de alarmbel. “Het probleem moet gecoördineerd aangepakt worden, anders krijg je het nooit onder controle.”

Rattenvanger Mark heeft al jaren ervaring met ratten. “Ik ging als klein jongetje al enthousiast mee op pad samen met mijn vader, die ook professioneel rattenvanger was. Het was dan ook logisch dat ik in zijn voetsporen zou treden en ik ben dus zelf ook al 23 jaar actief in de sector. Intussen doe ik zeventien gemeenten aan, waaronder sinds vorig jaar Zoutleeuw, de eerste en enige gemeente in het Hageland voorlopig.”

Maar Mark vermoedt dat daar nog verandering in kan komen, want het rattenprobleem ziet hij alleen maar toenemen. “Dat tonen de cijfers heel duidelijk aan. Sinds 2018 is er een toename van bruine ratten van zo’n 46 procent. Je moet als gemeente nu ingrijpen en dat op een gecoördineerde manier. Je moet weten dat elke rattenhaard anders is en een aanpak op maat vereist. Soms haalt één persoon een privé-rattenvanger erbij om het probleem bij zijn thuis op te lossen, maar die gaat dan niet langs bij de buren. Wij pakken het probleem globaal aan.”

Rattenpijpen

“We gaan nog bekijken of andere maatregelen nodig zijn”, reageert Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans. Hij ziet de rattenpopulatie wel overal in zijn gemeente toenemen. Dat bleek trouwens ook op sociale media. Voorzitter van de gemeenteraad, Simon Vandermeulen, liet op zijn pagina weten dat hij gigantisch veel rattenpijpen in zijn tuin, vooral in de volières van de kippen, had ontdekt. Meteen volgden tal van reacties van mensen die ook met een rattenprobleem zitten. “In ons infoblad van mei hebben we een artikel laten verschijnen, waarin we de mensen nog eens laten weten dat we gratis rattenvergif ter beschikking stellen en gaven we de mensen juiste informatie rond preventie om ratten te vermijden”, aldus Reekmans.

Maar dat is volgens rattenvanger Mark niet voldoende. “Er bestaan veel soorten vergif, waar gemeenten niet zomaar aangeraken. Je moet het juiste middel hebben om de haard te bestrijden. En heel belangrijk in dit verhaal is dat mensen de juiste info moeten krijgen. Zo moet je er op letten dat kippen-en vogelvoer niet op de grond staat. Dat is veel te makkelijk voor de ratten om daar aan te geraken en geloof mij, die zijn daar gek op.”

Meldpunt

Bij de provincie bestaat er ook een meldpunt ratten. “Objectieve cijfers hebben we niet meteen voorhanden, maar de zachte winters zorgen ervoor dat ratten meer kans op overleven hebben”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “En ik denk dat men nu in deze coronacrisis ook meer tijd in de tuin doorbrengt, waardoor de mensen ook meer ratten gaan waarnemen. Wij krijgen zo’n 250 meldingen per jaar binnen. Onze raad is: pas op met composthopen. Hier vinden de dieren niet alleen eten maar ook een goede schuilplaats in. Probeer je afval dus niet bovenaan de composthoop te gooien, maar een beetje er tussen in.”