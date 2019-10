Raad van State verwerpt vordering van actiegroep 3440 Genoeg is Genoeg Vanessa Dekeyzer

29 oktober 2019

16u20 1

De Raad van State heeft de vordering tot schorsing van de beslissing van Fedasil om een asielcentrum in Dormaal te openen, verworpen. Maar de actiegroep 3440 Genoeg is Genoeg geeft de strijd nog niet op. “Morgen (woensdag) gaan we een gewone vordering tot schorsing indienen”, zegt Alain Wambeke.

De vorige vordering was er eentje in ‘Uiterst Dringend Noodzakelijkheid’. “Maar die is dus afgewezen”, aldus Alain. “De Raad van State had duidelijk geen zin om deze zaak volgens UDN te behandelen. Het zal dus via de gewone schorsingsprocedure moeten. Daarnaast hebben we afgelopen maandag ook een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Er is dus nog hoop.”