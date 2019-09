Protest tegen asielcentrum houdt aan: “We zijn geen racisten. Het gebrek aan humaniteit in dit dossier stuit ons vooral tegen de borst” Vanessa Dekeyzer

12 september 2019

17u41 0 Zoutleeuw De bewoners van Zoutleeuw schakelen een versnelling hoger in de strijd tegen de komst van een asielcentrum in Dormaal. De zwarte vlaggen worden ijverig uitgedeeld en op verschillende locaties worden grote spandoeken gehangen en borden geplaatst. “ We geven niet op en werken ook achter de schermen nog verder aan mogelijke acties”, zegt Annelies Galand van de actiegroep Geen Asielcentrum in Zoutleeuw.

Fedasil kondigde recent aan dat het vanaf eind oktober in het woonzorgcentrum aan de Zoutleeuwsesteenweg 130, op de plaats waar het woonzorgcentrum Philemon en Baucis leeg komt te staan, asielzoekers gaat onder brengen. Het nieuws sloeg in de kleine stad Zoutleeuw in als een bom. Zeker in Dormaal heerst er grote ongerustheid bij de bewoners. Meteen werd een actiecomité opgericht.

Verwijten

“We willen toch even benadrukken dat ons actiecomité apolitiek en wij geen racisten zijn”, klinkt het bij de leden van het actiecomité. “Veel mensen steunen ons, maar af en toe krijgen wij ook wel verwijten naar het hoofd geslingerd, zoals dat we neonazistisch zijn. Het gaat hier voor ons vooral om het humane aspect. Die mensen worden in veel te kleine kamers op mekaar ‘gestapeld’, samen met andere mensen die ze van haar noch pluim kennen. Zet zo eender wie samen en je krijgt geheid problemen. En dan is er nog niet eens een of andere vorm van vrijetijdsbesteding in de buurt! Bovendien zijn er al zoveel incidenten geweest in asielcentra her en der dat wij, inwoners van een klein dorp als Dormaal, echt ongerust zijn.”

Annelies van het actiecomité mocht vorige week donderdag mee op gesprek samen met Zoutleeuw burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) naar het kabinet van minister van Asielbeleid, Maggie De Block (Open Vld). Daar bleek al snel dat de minister ondanks de petitie, ondertekend door honderden inwoners van Zoutleeuw, en ondanks de smeekbede van de burgemeester en Annelies, niet op haar stappen zou terugkeren. Voorlopig blijft het plan dus om een open asielcentrum voor maximaal 130 personen op te starten in het huidige woonzorgcentrum, waarvan de inwoners eerstdaags verhuizen naar hun nieuwe stek in het centrum van Zoutleeuw.

Solidair

“We staken onze strijd zeker niet”, klinkt het vastberaden in het actiecomité. “Deze week zijn we al druk bezig geweest met het maken van bijkomende zwarte vlaggen , die verdeeld worden onder de bevolking, vooral in Dormaal. En tegen het weekend zullen er her en der in ons dorp grote spandoeken verschijnen, om onze bezorgdheid publiekelijk uit te drukken en om aan de mensen te laten weten dat we niet opgeven en solidair zijn met hen.”

“We gaan ook deze week nog beginnen met het verdelen van raamaffiches in heel Zoutleeuw. Door deze uit te hangen, laten ze zien dat ze de bewoners van Dormaal steunen in hun strijd. Wie mee wil helpen met de bedeling van deze affiches, kan ons contacteren via mail naar geenasielcentruminzoutleeuw@gmail.com. En als er mensen vragen of suggesties hebben voor het actiecomité, kunnen ze ons ook bereiken via bovenstaand adres.”