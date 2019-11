Polly’s Ranch lanceert coachen met paarden en twee nieuwe projecten “Paarden leven in het hier en nu. Zij voelen perfect aan of lichaam en geest bij de mens in balans zit” Vanessa Dekeyzer

01 november 2019

10u04 0 Zoutleeuw Bij Polly’s Ranch in Zoutleeuw zitten ze nooit stil. De vzw lanceert coachen met paarden en start met twee gloednieuwe projecten: ‘Pony’s met een luisterend oor en ‘Samen jezelf zijn in de kudde’. Het eerste brengt muziek, kinderen en dieren samen, het tweede zet in op coaching met paarden. Na een proefperiode worden de projecten verder onder deskundige begeleiding uitgerold.

Dat paarden een belangrijke rol kunnen spelen in de begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met motorische of mentale problemen, weten ze bij Polly’s Ranch in Zoutleeuw maar al te goed. “Paarden leven in het hier en nu. Zij voelen perfect aan of lichaam en geest bij de mens in balans zit”, zegt paardencoach, Sara Swinnen. “Hun zenuwstelsel is doorheen de jaren zo ontwikkeld dat ze perfect kunnen inschatten wat veilig is en wat niet. Dat is een ongelofelijke troef, waarmee we hier op de ranch absoluut weten hoe die zinvol in te zetten.”

“Samen jezelf zijn in de kudde richt zich tot kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar, die kwetsbaar zijn”, vertelt paardencoach Mira Haesevoets, die het project samen met Sara begeleidt. “Een jaar lang zullen we hen maandelijks hier op de ranch ontvangen om samen met de paarden aan coaching te doen. Het is niet de bedoeling dat ze op het paard rijden, ze lopen langs het paard, evenwaardig, waarbij de kinderen meteen de interactie kunnen ervaren. Je hoeft in dit project ook geen ervaring te hebben met paarden. Via kleine oefeningen en opdrachten kunnen we samen proberen te komen tot oplossingen en tot een nieuwe manier in omgaan met situaties. Geen therapie hier op een stoel tussen vier muren, wel een intense ervaring in de natuur, waarbij deelnemers bewogen worden om te reflecteren op hun eigen vaststellingen.”

“Bij het project Pony’s met een luisterend oor werken we in kleine groepjes met kinderen, die motorisch of mentaal zwakker zijn”, zegt Polly-Anna. “Kleine groepen komen samen in het snoezelhuis, de tipi is voor grote groepen, ongeacht de leeftijd. Iedereen kan hier terecht dankzij ons pas aangelegd rolstoelvriendelijk pad door Cera en Nanis. Samen met paardencoach en muzikante Veerle Pauly brengen we onze doelgroep samen met diertjes van de ranch, zoals konijnen, cavia’s, een hond en een pony, en met muziek. Beide roepen een gevoel op en helpen kinderen in het uiten van gevoelens. Dat hebben we duidelijk gemerkt tijdens onze recente ponydagen. Via de dieren vertellen de kinderen wat ze zelf voelen. Zo zei er een kindje bijvoorbeeld: ik denk dat het te druk is voor ‘vlekje’, het konijn. Dat is makkelijker dan te zeggen ‘ik’ heb last van iets. En daarmee kunnen onze ervaren begeleiders dan de slag.”

“Zo was er eens een jongen, die een woedeaanval kreeg tijdens het uitvoeren van een opdracht met een paard”, vertelt Sara. “Dat paard schrikte en liep weg bij de jongen, die op zijn beurt aangedaan was door het gedrag van het dier. Eens de jongen weer wat rustiger werd, kwam het paard terug. En daar was de jongen aangenaam door verrast. Hij maakte voor zichzelf de reflectie dat zijn klasgenootjes misschien ook gewoon bang van hem werden wanneer hij de controle verliest. Met die klik legde de jongen een ander gedrag aan de dag op school met alle positieve gevolgen vandien.”

Wie meer wil weten over de coachen met paarden, voor volwassene, kinderen, met of zonder beperking of de nieuwe projecten kan terecht op de twee infoavonden op Polly’s Ranch, Runkelenstraat 39 in Zoutleeuw en dat op donderdag 7 november om 19 uur en op zondag 1 december om 10 uur. De toegang bedraagt 10 euro, drankje en hapje inbegrepen. Meer info over de werking van de vzw vind je op www.polysranch.be en op de Facebookpagina.