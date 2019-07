Plots twee winterlindebomen besteld voor de Ossenweg Vanessa Dekeyzer

11 juli 2019

16u17 0 Zoutleeuw De stad Zoutleeuw liet enkele dagen geleden weten dat er een nieuwe winterlinde besteld is, die in de plaats moet komen van de gesneuvelde eeuwenoude geklasseerde winterlinde aan de Ossenweg. Maar de eigenaar van de grond waarop de boom komt te staan, Jelle Daniëls, heeft ook al een nieuw exemplaar besteld. Dinsdag volgt er overleg.

“Afgelopen maandag werd mij de vraag gesteld door het stadsbestuur of ik een nieuwe boom op mijn eigendom wou laten planten door de stad Zoutleeuw. Ik heb toen geantwoord dat ik zelf al plannen had met het planten van een nieuwe boom. Ik was dan ook verwonderd toen ik las dat er al een boom besteld was”, vertelt Jelle.

Enige tijd geleden werd Jelle opgebeld door boomchirurg Niels Arnauts uit Zoutleeuw, van firma De Beer & De Vos. “Hij vond het enorm spijtig dat de eeuwenoude winterlinde gevallen was”, zegt Jelle. “Hij bracht me in contact met Stijn Wijnants van de firma Van den Berk Boomkwekerijen, eveneens inwoner van Zoutleeuw. Stijn vertelde dat hij mij wilde helpen in de zoektocht naar een nieuwe winterlinde aan een zeer goede prijs. Het bleef niet enkel bij dit voorstel, Stijn bevestigde mij snel dat de firma mij een winterlinde Tilia cordata van acht meter hoog zal schenken en vanuit Nederland gratis zal aanleveren in het najaar. En Niels Arnauts heeft mij al bevestigd deze kosteloos te komen planten. Dit is toch een prachtig voorstel van de heren uit Zoutleeuw.”

Toen Jelle vernam dat ook de stad al een boom besteld heeft, nam hij contact op met het bestuur. “Aanstaande dinsdag volgt er overleg. Voor mij is het niet nodig om subsidies aan te vragen om een boom te bestellen bij een boomkweker die niets met heel het gebeuren te maken heeft. Voor mij is het belangrijk dat we denken aan de mensen uit onze eigen streek en deze betrekken in dit verhaal. Ik ben er zeker van dat het stadsbestuur daar ook zo over denkt. We hebben altijd al steun gekregen van de stad en samen zullen we zorgen dat de nieuwe linde opnieuw een ontmoetingsplaats voor jong en oud zal zijn en dat deze ook weer een belangrijke stopplaats kan zijn voor de jaarlijkse processie.”