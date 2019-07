Plan voor heraanleg van Markt klaar: “Koning auto wijkt voor meer groen en beleving” Vanessa Dekeyzer

09 juli 2019

11u15 20 Zoutleeuw De stad Zoutleeuw heeft een plan voor de heraanleg van haar Markt klaar. De parkeerplaatsen voor de Sint-Leonarduskerk maken plaats voor groenelementen en zitbanken, er komen uniforme terrassen en de rijweg op de Markt wordt een heel stuk smaller, zodat deze toegankelijker wordt voor fietsers en voetgangers. “Dit is wat de inwoners graag willen”, zegt het stadsbestuur.

Twee jaar geleden vond er een participatieproject plaats in Zoutleeuw. Een van de topics was de heraanleg van de Grote Markt. “De inwoners gaven toen aan dat ze hier meer groen willen, dat de markt meer de functie van ontmoetingsplaats moet krijgen en dat deze veiliger moet zijn voor de zwakke weggebruikers”, zeggen schepen Roger Mertens (CD&V) en burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “We hebben nu een plan klaar dat rekening houdt met deze wensen.”

Bij de heropening van de Sint-Leonarduskerk en de pinksterprocessie werden de parkeerplaatsen voor de kerk als proef afgesloten. “Daar is toen veel reactie op gekomen, omdat we deze maatregel niet op voorhand gecommuniceerd hadden. Dat was misschien verkeerd van ons”, geeft schepen Mertens toe. Het is wel de bedoeling om de zone tussen de kerk en het historisch stadhuis parkeersvrij te maken, met wel enkele plaatsen voor kortparkeren voor de lokale handelaars. “Tijdens de vijf jaar durende werken aan de kerk zijn er op de Groenplaats, achter de kerk, heel wat van de dertigtal parkeerplaatsen verdwenen. Deze zijn nu opnieuw beschikbaar, zodat er uiteindelijk geen parkeerplaatsen verloren gaan. Bovendien zijn er voldoende randparkings, die we betere gaan aanduiden, en er komt binnenkort nog een extra randparking met 70 plaatsen aan de Ravel bij. De Groenplaats zelf zal weer groener worden met de aanleg van bomen en hagen.”

Fietszone

De Markt blijft de doorgang van de stad. “Je kan de autobestuurders niet rond het centrum leiden zonder daarbij de kleine straten te ontzien”, zegt burgemeester Herbots. “Maar we gaan wel de rijbaan op de Markt versmallen om de overdruk van de auto ten opzichte van de zwakke weggebruiker weg te nemen. Zoutleeuw centrum zal een fietszone worden. Dat wil zeggen dan de fietser absolute voorrang heeft. Kortrijk heeft onlangs ook een dergelijke fietszone ingevoerd.”

In de Sint-Truidensestraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Je zal niet meer van op de Markt richting OCMW-site kunnen rijden. Ter hoogte van de Ridderstraat komt er een eilandje om het verkeer op dit moeilijk punt beter te begeleiden. “Voor de terrassen op de Markt gaan we naar een uniformiteit, gelijkaardig aan de terrassen aan de Kinepolis in Hasselt”, zegt schepen Mertens. “We zijn daarover al in overleg geweest met erfgoed en de horeca.”

“We zijn al lang vragende partij voor permanente terrassen en we zijn blij dat de stad ons hierin volgt”, reageert Jurgen Smets van De Twee Leeuwkes. “We hopen wel dat de investering voor ons niet te zwaar is en dat er overleg kan zijn over de uiteindelijke inrichting.” De wekelijkse markt zal verschuiven naar de parkeervrije zone voor de kerk, zodat de markt niet meer moet afgesloten worden. “We willen al deze ingrepen geleidelijk invoeren, zodat we helemaal klaar zijn tegen de start van het toeristisch seizoen volgend jaar.”