Ossenweg krijgt nieuwe lindeboom vdt

10 juli 2019

16u38 0

Vandaag werden de laatste boomrestanten van de eeuwenoude geklasseerde linde aan de Ossenweg opgeruimd door de technische dienst. De beroemde boom overleefde het stormweer begin juni niet. “Maar geen nood, want we hebben al een nieuwe besteld”, kondigt schepen Roger Mertens (CD&V) aan. “Het nieuwe exemplaar heeft een aardkluit van 50 à 60 centimeter. De boom moet dus nog groeien, maar de Ossenweg krijgt op deze manier toch weer haar symbool en haar functie als plek van ontmoeting terug.” De winterlinde zal in het najaar geplant en officieel ingezegend worden. “De aankoop bedraagt 1.500 euro, maar we hebben aanvraag tot subsidie ingediend bij Erfgoed”, besluit burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V).