Ossenweg in ere hersteld door nieuwe Winterlinde Kristien Bollen

08 december 2019

16u59 0 Zoutleeuw De eeuwenoude linde aan de Ossenweg in Zoutleeuw liet in juni dit jaar definitief het leven. De beroemde boom, die eerder al ingrepen van een boomchirurg onderging, overleefde toen het stormweer niet. Voor de gemeenschap in Zoutleeuw verdween plots een plek van ontmoeting : De linde was vooral een verzamelplaats voor mensen. Steevast goed voor een babbel. Maar ook was plots het gehucht zijn boom met kapelletje kwijt. Jelle en zijn echtgenote Katrien konden dit verlies niet zomaar laten voorbijgaan en gingen op zoek naar een nieuwe boom. Het beeldje dat nog net kon gered worden uit de oude boom wordt er vandaag terug in geplaatst.

Legende waar gehucht is naar vernoemd

De Ossenweg heeft zijn naam volledig te danken aan de legende. Het miraculeuze Mariabeeldje van de kapel zou afkomstig zijn van de Castelberg. Het beeldje werd in de 16de eeuw tijdens het ploegen in een nabijgelegen veld gevonden. Het werd naar de kerk van Zoutleeuw gebracht, maar de volgende dag stond het beeldje terug waar het gevonden werd. Toen men een processie hield om het beeld te halen, wilden de paarden de kar met het beeld niet trekken. In de processie liepen ook een vader en een moeder met hun doofstomme zoontje. Plots kon het zoontje praten en zei : “Vader, haal gauw onze ossen, die zullen O.L. Vrouw wel trekken!” Toen ze het beeld op de wagen getrokken door de ossen hadden gezet, kon het wel verplaatst worden. Het gehucht zou daarom de Ossenweg genoemd zijn. Maar de oorsprong van den naam kan ook teruggevoerd worden naar de gemeenschappelijke ossenstal die er in de 14de eeuw stond en de weg die de dieren naar de stal voerde. Het miraculeuze beeld werd opgehangen aan een boom...... De Winterlinde die dus eerder dit jaar sneuvelde.

Zoektocht naar geschikt exemplaar

Toen de oude Lindeboom omviel ging Jelle Daniels meteen op zoek naar een nieuwe Tilia Cordata. “Eigenlijk staat de boom in onze voortuin. Maar het is meer dan zomaar een boom. En eigenlijk ook niet écht onze boom, het is de boom van onze gemeenschap. Zonder die boom was er nooit sprake geweest van de Ossenweg” zegt Jelle. Zijn zoektocht bracht hem tot bij Stijn Wijnants die het hele verhaal van de oude Lindeboom kende. Hij wilde een nieuwe boom gratis schenken, uitgeleverd van zijn firma in Nederland. “En niet zomaar een lindeboompje, neen. Dit exemplaar is al 25 à 30 jaar, toch al een klein boompje. Via het contact met Stijn kreeg ik ook plots een telefoontje van Niels Arnouts van de firma Debeer & Devos. Hij had het hele verhaal gehoord van Stijn die ons de boom wilde schenken. Hun firma bood gratis aan om de nieuwe Winterlinde te komen planten. Een ongelooflijk mooi gebaar van deze twee heren !” glimlachen Jelle en Katrien. “Het was een hele klus af te krijgen, de afgelopen dagen heb ik vaak doorgewerkt tot in de late uren om de boordstenen, het hekwerk, en andere dingen af te werken. Dit om alles klaar te hebben tegen de mis van vanavond in de kerk van den Ossenweg” zegt Jelle.

Traditie in ere hersteld

Na de misviering zal de pastoor met alle bezoekers die aanwezig zijn naar de nieuwe Winterlinde wandelen en het oude kapelletje terug in de boom hangen en de boom inzegenen. “Hierna is er een drink voorzien in het Kapellenhof om een glaasje te klinken op de nieuwe Lindeboom. Het kapelletje dat opnieuw in de boom prijkt werd recent nog door enkele inwoners van de Ossenweg piekfijn in ere hersteld, zo zie je hoe het hele gebeuren hier leeft voor de jaarlijkse processie” zeggen Jelle en Katrien. “Veel mensen hebben nog zitten klimmen in de vorige oude Winterlinde, ze hebben er ongelooflijk veel herinneringen aan. Ik ben ongelooflijk blij dat deze eeuwenoude traditie weer kan worden verdergezet, de nieuwe boom zal weer een belangrijke ontmoetingsplaats worden voor de inwoners van Zoutleeuw en binnen enkele honderden jaren zullen ze opnieuw spreken over een eeuwenoude lindeboom op den Ossenweg. Hopelijk gaat het verhaal van de oude Winterlinde nooit verloren” zegt Jelle. “Volgend jaar zullen we zien of de boom in bloei gaat, alles zal goed opgevolgd worden door onze boomchirurg Niels Arnouts.