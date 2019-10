Openstaande voordeur en licht in kelder bij thuiskomst Kristien Bollen

17 oktober 2019

Op de Roosbroekweg in Zoutleeuw merkte een bewoner bij zijn thuiskomst donderdagnacht rond drie uur op dat de voordeur van zij woning open stond. Ook brandde het licht in de kelder. Uit die kelder bleek een fiets weggehaald te zijn en waren verschillende spullen verplaatst. De bewoner trof zijn fiets aan op het terras. Het is niet duidelijk of er ook effectief iets gestolen werd. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.