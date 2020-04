Open Vld gaat niet naar fysieke gemeenteraad: “Dat is ons inziens niet veilig” Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

08u58 2 Zoutleeuw De mandatarissen van Open Vld Zoutleeuw hebben unaniem beslist om zich te verontschuldigen voor de fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen. Dat laat de oppositiepartij weten.

Afgelopen week kwam het bericht dat de gemeenteraad van Zoutleeuw op 23 april zal plaatsvinden in De Passant, om zo de social distancing te kunnen bewaren. De raadzaal in het stadhuis is daarvoor te klein. Maar de raadsleden van Open Vld vinden dat toch niet zo’n goed idee. “Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn fysieke vergaderingen nog mogelijk, maar worden deze afgeraden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn. Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Ook Open Vld Zoutleeuw is van deze mening.”

Open Vld dringt sinds eind maart aan op een digitale gemeenteraad vanaf april. “Er was dus voldoende tijd om dit grondig voor te bereiden en te testen bij alle raadsleden. Helaas is de meerderheid hier niet tijdig op ingegaan”, klinkt het bij de raadsleden van Open Vld. “Volgens het ontwerp van het Koninklijk Besluit van 13 maart draagt het Covid-19-virus zich via de lucht over van mens tot mens. Dus met twintig in eenzelfde ruimte, zelfs met twee meter afstand, is ons inziens niet veilig. Daarnaast willen wij ook een voorbeeld geven aan onze inwoners en blijven we in ons kot!"

Meer over Open Vld

politiek