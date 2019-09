Natuurpunt herstelt grasland in Getevallei vdt

11 september 2019

14u25 0 Zoutleeuw In de Grote Getevallei gaat Natuurpunt de komende weken twee hectare soortenrijk grasland herstellen. Het verboste grasland en een oude productieplantage van Canadapopulieren zal hier plaatsmaken voor planten en dieren die typisch zijn voor de streek.

In 2019 keurde de Vlaamse Overheid het beheerplan voor het natuurgebied Grote Getevallei goed. In het kader hiervan gaat Natuurpunt twee hectare grasland herstellen. De natuurvereniging doet dit samen met onder meer de provincie Vlaams-Brabant, eigenaar van een grote brok natuur in de vallei. Het herstel start de komende dagen. “Hiervoor zullen verboste graslanden en een oude productieplantage van Canadapopulieren plaatsmaken voor graslanden vol bloemen. In eerste instantie zullen zware bomen die gelegen zijn vlak naast de wandelpaden verwijderd worden. Dankzij deze ingrepen zal het uitzicht op de vallei weer open worden en zullen bezoekers weer getrakteerd worden op indrukwekkende vergezichten”, zegt Kevin Lambeets van Natuurpunt.

Ook de koesterburen van de Grote Getevallei zullen wel varen bij die toegenomen ruimte: de mysterieuze waterspitsmuis en de opvallend ‘klikkende’ moerassprinkhaan maar ook de fraaie graslathyrus en dotterbloem krijgen opnieuw kansen om zich uit te breiden. Verder ontstaat opnieuw een open verbinding tussen de bestaande graslanden, ideaal voor de bijzondere grauwe klauwier, een zeldzame vogel die zijn opwachting in de vallei al enkele jaren aankondigt.

Het verdwijnen van bomen in het ene deel zal gecompenseerd worden langs de ‘s Hertogengracht in Linter. Daar zal Natuurpunt een nieuw inheems bos aanplanten waardoor hier een écht ‘Getebos’ ontstaat: meer dan 25 hectare aaneengesloten bossencomplex. “Op die manier blijven ook de broedplaatsen voor de wielewaal gegarandeerd. Deze natuurbossen ontwikkelen spontaan. Dit zorgt voor een permanent bosklimaat, maar ook voor een rijkdom aan dood hout, wat op zich weer interessant is voor kevers, zweefvliegen, spechten en paddenstoelen.”