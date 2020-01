Natuurgids Philippe Smets is bijzonder boos over stopzetting waterwerken in Het Vinne “Dit prachtig natuurgebied is omgetoverd tot triestig maanlandschap”



Vanessa Dekeyzer

23 januari 2020

14u34 0 Zoutleeuw Philippe Smets is razend kwaad omdat de waterwerken in Het Vinne in Zoutleeuw voorlopig zijn stopgezet als gevolg van een te natte bodem. “Dit is een ramp voor de fauna en flora in dit natuurgebied. En ik kan het weten, want ik gids al 35 jaar hier mensen rond”, aldus Philippe.

De provincie Vlaams-Brabant besliste zopas om de bodem tijdens de volgende maanden verder te laten opdrogen. De saneringswerken zullen dus pas verder gezet worden na het broedseizoen. En die beslissing vindt Philippe allesbehalve goed. “Ik gids in Het Vinne al sinds 1985 en heb het gebied en de fauna zien evolueren. Het bos werd gekapt en het meer werd hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Sindsdien is dit een uniek gebied, wzzr het leuk vertoeven is. Je kan rustig wandelen rond het meer en kijken naar de vogels en libellen. Maar door de beslissing van de provincie zal er veel fauna en flora verloren gaan.”

Door de beheerswerken die niet volgens plan verlopen, kunnen volgens Philippe dit jaar 4.000 à 5.000 Kokmeeuwen, de zeldzame Geoorde Futen, Zomertalingen en Woudaapjes niet komen broeden omdat ze zonder water zitten. “Ook de talrijke eenden en ganzen moeten een andere broedplek opzoeken. Volgens het beheersplan zou er terug water in staan tegen het komend broedseizoen, niet het oorspronkelijk waterpeil maar toch voldoende voor de watervogels. De voorbije maanden hebben wij, natuurliefhebbers, geklaagd dat er nog steeds geen water in staat. Anders zien we in de winter een duizendtal eenden, zwanen, ganzen en meeuwen, nu zitten er bijna geen vogels.”

Nu Philippe via ons artikel in Het Laatste Nieuws vernam dat het nog lang zal duren voor er weer water zal zijn in Het Vinne, is hij zeer ontgoocheld. “Om van de natuur te genieten, moet je dus de eerste jaren niet meer in Het Vinne zijn. De vraag is ook: wat gaan de broedvogels doen als ze twee jaar niet meer kunnen broeden in Het Vinne? Gaan ze dan terug komen? Of zijn we ze definitief kwijt? Dat zou heel jammer zijn.”