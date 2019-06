Na zware verwaarlozing: verbod op houden van schapen KAR

17 juni 2019

12u17 4 Zoutleeuw Drie jaar geen schapen meer houden. Die straf heeft de rechtbank in Leuven opgelegd na een geval van extreme verwaarlozing in Zoutleeuw. De politie nam er ruim een jaar geleden bij Willy V. 36 dieren in beslag.

De beklaagde verklaarde op de zitting dat hij sinds januari 2013 op zijn gronden in Zoutleeuw schapen hield om te verkopen en een cent bij te verdienen. De man nam het echter niet zo nauw met de voorschriften voor aangepaste voeding, verzorging en huisvesting.

Op 7 maart 2018 trof de politie in de weide van V. twee dode lammetjes aan. De beesten waren erg mager en op de weide stond geen gras meer. De ondergrond bestond uit een mengsel van modder en uitwerpselen. In een open schuur lag een hoopje voederbieten, maar er was geen hooi te bespeuren. In de schuur vond de politie drie lammeren die door hun poten zakten en uitgeput waren door ondervoeding. Er werden 21 schapen en 15 lammetjes in beslag genomen. Eerder waren al herhaaldelijk meldingen over dierenverwaarlozing door V. binnengekomen.

Bij een nieuwe controle op 10 april van dit jaar bleek de situatie niet verbeterd. Daarom werd de man door het parket van Leuven gedagvaard voor de correctionele rechtbank. De rechter achtte de inbreuken op de wet op het dierenwelzijn bewezen en legde de beklaagde ook een geldboete van 1.200 euro op.