Na brandstichting in Bilzen: privébewakingsfirma houdt het toekomstige asielcentrum in Dormaal 24 op 24 in het oog Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

11u35 7 Zoutleeuw “Iedereen mag zijn of haar gedacht zeggen, maar men moet toch echt op een verstandige manier omgaan met emoties.” Burgemeester van Zoutleeuw, Boudewijn Herbots (CD&V), begrijpt de brandstichting in het toekomstige asielcentrum van Bilzen niet. Aan het geplande asielcentrum in Dormaal, dat normaal volgende week opent, wordt al geruime tijd een privébewakingsfirma ingezet.

Net als in Bilzen heeft de komst van het tijdelijk opvangcentrum ook in Dormaal voor beroering gezorgd. Verschillende actiegroepen werden opgericht, zwarte vlaggen en spandoeken werden verspreid en er was de doortocht van politiekers als Theo Francken (N-VA) en Dries Van Langenhoven (Vlaams Belang) die hun ongezouten mening kwamen geven over het asielbeleid in ons land.

“Ik wil even duidelijk stellen dat ik me volledig distantieer van acties zoals de brandstichting in Bilzen”, zegt Alain Wambeke van de actiegroep 3440 Genoeg is Genoeg. “Acties moeten geweldloos zijn en mogen geen schade berokkenen. Wij gaan wel verder met onze procedures bij de Raad van State om de opening van het asielcentrum in Dormaal tegen te houden.”

Schrikwekkend

Wat in Dormaal vooral de bovenhand kreeg, was de boosheid over de manier waarop dit asielcentrum opgedrongen werd. “Maar het waren ook en vooral de bijzonder harde, ongenuanceerde, bevooroordeelde en verwerpelijke reacties die mij en veel mensen deden schrikken”, reageert burgemeester Herbots. Hij is niet te spreken over de gebeurtenissen in Bilzen. “Dat gaat toch echt te ver! De uitspraken die hierover op sociale media verschijnen, zijn schrikwekkend. Beseffen sommigen wel wat ze hier zeggen?”

Uit vrees dat er ook in Dormaal iemand zou zijn die brand wil stichten in het geplande asielcentrum in Dormaal, staat er privébewaking aan het gebouw en dat 24 op 24. “Die bewakingsfirma is eigenlijk al een hele tijd actief”, zegt burgemeester Herbots. “Natuurlijk hebben we dat niet aan de grote klok gehangen. Maar we zagen in het verleden al enkele dingen gebeuren aan het voormalig woonzorgcentrum, zoals het bekladden van het gebouw met graffiti. Dat tolereren we niet, vandaar dat we bewaking ingezet hebben. En ook de politiezone houdt een oogje mee in het zeil.”

De firma G4S neemt de bewaking op zich. Af en toe zien zij hier mensen toekomen, die hier niets te zoeken hebben. Dat moeten zij noteren en melden. Tot wanneer ze hier de bewaking moeten verzorgen, weten ze nog niet. De einddatum is niet bepaald.

Zorg dragen voor elkaar, ook voor tijdelijke inwoners, is onze grondstroom. Omdat we beseffen dat we ondanks alle culturele verschillen allemaal mensen zijn Boudewijn Herbots

Burgemeester Herbots hoopt alvast dat het niet tot incidenten komt in Dormaal. “Zorg dragen voor elkaar, ook voor tijdelijke inwoners, is onze grondstroom. Omdat we beseffen dat we ondanks alle culturele verschillen allemaal mensen zijn. Is dit makkelijk? Nee, want het samenleven van verschillende culturen geeft wrijvingen. Verandering botst ook op weerstand. Het straatbeeld in Dormaal zal veranderen. Net zoals Zoutleeuw nu al veranderd is door de aanwezigheid van ruim 300 seizoenarbeiders uit alle windstreken. Is dit doenbaar? Ja, maar dan moeten we de moed opbrengen om verder te durven kijken dan al onze vooroordelen. Wij zullen alvast al het nodige doen om dit dossier mee in goede banen te leiden. Daar zijn we trouwens met de stuurgroep al een hele tijd erg hard mee bezig.”