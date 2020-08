N-VA oppositie hekelt lakse houding om het illegaal afsluiten van voetwegen Kristien Bollen

26 augustus 2020

17u49 0 Zoutleeuw Lode Everaarts (N-VA)ijvert al enkele jaren om enkele voetwegen terug te openen. “Helaas kunnen we op weinig steun van de stad rekenen. Bestuurlijk optreden (verbalisatie) voor illegaal afsluiten en teniet doen van deze mooie pareltjes, wordt niet eens overwogen” reageert Lode.

De vele voetwegen waren voor Lode zelf evenwel jaren niet zo gekend. “Twee jaar geleden kwam ik echter in contact met Freddy Fontaine die lid is van een mountainbikeclub. De man bleek al jaren voorvechter om ons “natuurlijk erfgoed” voetwegen of “servir” en “sentier” te beschermen en te onderhouden. Met een paar vrijwilligers maakten zij op eigen initiatief vele toffe lokale routes terug open voor wandelaars en mountainbikers” zegt Lode Everaarts die besloot om dit onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. “Intussen gingen we met een paar vriendenop pad en brachten veel nuttige voetwegen in kaart die verwaarloosd of afgesloten werden en vroegen om deze in ere te herstellen.”

Illegaal afgesloten

Tijdens de vele tochten om de paden voor wandelaars, fietsers en recreanten wat te onderhouden, merkte Lode op dat er heel wat problemen opduiken. “We moeten vaststellen dat het stadsbestuur nog niet verder gekomen is dan een landmeter aan te stellen en de aangrenzende partijen (welke niet steeds overeenkomen) samen te brengen. Integendeel, we stellen vast dat er op enkele plaatsen wandelwegen illegaal zijn afgesloten. Bestuurlijk optreden (verbalisatie) voor illegaal afsluiten en teniet doen van deze mooie pareltjes, wordt niet eens overwogen door het huidige bestuur” reageert Lode.

Veiligheid van onze kinderen

“N-VA Zoutleeuw werkt verder aan de veiligheid en een positief plan om toch op zijn minst 7 à 10 wandelwegen terug te openen zoals voetweg 36 (Budingen, Jodenstraat naar Hogen Kerk), voetweg 43-46 Pottekaasstraat, voetweg 42 en 57 (Budingen), voetweg 36 en 43 (Linterseweg). Deze wegen zijn niet enkel een geschenk voor vele wandelaars en fietsers, maar zijn ook vaak een alternatief om als zwakke weggebruiker toch veilig op stap te gaan in plaats van langs drukke wegen. Kinderen met de fiets kunnen zo veilig de baan op. Het zou heel jammer zijn dat dit moois allemaal verloren gaat, dus wij verwachten een krachtdadig optreden. Een burgemeester moet ten dienste staan van alle inwoners en het is onaanvaardbaar dat het illegale afsluiten van voetwegen door de vingers wordt gezien en zelfs aan de politie wordt gevraagd om geen PV op te stellen bij klachten” besluit Lode.

Planmatige aanpak

Burgemeester Boudewijn Herbots CD&V is helemaal niet te spreken over de aantijgingen van Lode Everaarts. “Wij doen zoveel als stad, ook de aanpak van de voetwegen” reageert de burgemeester. “Helaas is dit een werk van wat langere adem. We moeten deze wegen één voor één aanpakken, en stap per stap. De start hebben we al genomen in de deelgemeente Budingen. Er zijn telkens ook verschillende betrokken partijen. Eerst moeten we nagaan waar die wegen juist liggen. Dikwijls moeten we deze laten opmeten en heb je als referentie een atlas van enkele eeuwen geleden. De juiste localisatie is al niet eenvoudig. Daarna gaan we ook met eigenaars en buurtbewoners in overleg. Door de cronacrisis zijn buurtvergaderingen echter uitgesteld. Van hen willen we weten welke wegen (nog) in gebruik zijn of welke men graag zou gebruiken zodat we daar onze prioriteiten leggen. Maar het is niet zo eenvoudig als men soms stelt. Het komt vel eens voor dat op zo een trage weg intussen een woning is gebouwd. Danmoet je nagaan welke opties er zijn om eventueel de weg te herleggen. Enfin, we zijn er wel degelijk aan bezig, maar het zijn verschillende processen die we moeten doorlopen en dat kan soms lang aanslepen.”