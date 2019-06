Minister Van den Heuvel erkent natuurreservaat Tienbunders met oppervlakte van 28 hectare Vanessa Dekeyzer

12 juni 2019

14u04 0 Zoutleeuw Het privaat natuurreservaat Tienbunders, gelegen op de grens van de gemeente Kortenaken en de stad Zoutleeuw, wordt erkend met een oppervlakte van 28 hectare. Dat heeft Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) vandaag ter plaatse bekend gemaakt. “We zijn bijzonder blij met die erkenning”, zegt Nicole Smeyers van Natuurpunt Zoutleeuw.

Op 1 juli 2015 werd de koopovereenkomst voor Tienbunders ondertekend. Dit waardevol eikenbos, gelegen aan de Tien Bunderweg, is in totaal 60 hectare groot. Een deel ervan, 28 hectare, beheert Natuurpunt al enkele jaren. Maar sinds vorig jaar is het ook toegankelijk voor het publiek. De wandellus loopt over een afstand van om en bij de drie kilometer.

“Een groot deel van Tienbunders was vroeger geen bos, maar woeste heide, soortenrijke graslanden en schrale akkers”, klinkt het bij Natuurpunt. “Daarom verschilt het bos sterk van oude bossen in de regio en dat kan je zien in de plantengroei. In plaats van een rijk palet voorjaarsbloeiers, bloeien de meest speciale planten hier in het najaar. Je vindt er soorten als blauwe bosbes, blauwe knoop en gaspeldoorn.”

Bewegwijzerde paden

Dankzij de erkenning komen er nu jaarlijks middelen vrij zodat Natuurpunt de natuurkwaliteit van het gebied nog kan verhogen. “Tegelijk zullen de vrijwilligers dankzij deze eerste erkenning het bos beter toegankelijk kunnen maken en houden voor het publiek via bewegwijzerde paden”, zegt minister Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het glooiende reliëf, dreven met monumentale bomen en oude poelen maken van Tienbunders een uniek bos Nicole Smeyers

Het bos zal ‘vernatuurlijkt’ worden. Dat wil zeggen dat sparren gedund zullen worden ten voordele van het inheems loofbos. Dat zal onder meer de bijzondere broedvogels als de zwarte specht en de wespendief ten goede komen. De herstelwerken zullen gebeuren met aandacht voor het natuurlijk erfgoed en voor de historische open plekken in het bos. “Het glooiende reliëf, dreven met monumentale bomen en oude poelen maken van Tienbunders een uniek bos”, zegt Nicole Smeyers van Natuurpunt. “Wandelaars komen er regelmatig reeën tegen, in de zomer broeden hier naast de buizerd ook de havik, wespendief en glanskop en je kan hier wel vijf soorten spechten zien.”

Belofte

“Ik had beloofd om tijdens mijn drie maanden ministerschap nog meer dan 1.000 hectare natuur versneld te erkennen als natuurreservaat. Die kaap is ondertussen overschreden en er staan nog uitbreidingen gepland”, aldus minister Van den Heuvel. “Deze erkenningen zijn van groot belang voor onze natuur. Natuurpunt heeft zo zekerheid dat er middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van de gebieden én de openstelling ervan. Want iedereen moet van onze natuur kunnen genieten.”