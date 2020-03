Mensen zoeken hun weg nog naar het nieuwe recyclagepark Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

Het is nog wat zoeken op het nieuwe intergemeentelijk recyclagepark van Linter en Zoutleeuw. “Door de winter en daar bovenop nog eens het slechte weer heb je in verhouding minder bezoekers”, zegt Jos Artois, woordvoerder Ecowerf.

“We stellen vast dat de bezoekers nog hun weg moeten vinden naar het park en op het park. Onze parkwachters geven veel uitleg over de tarieven, werking van de weegbruggen, tussentijdse wegingen en wijze van betalen. Daarom dat we in de beginfase drie parkwachters hebben voorzien op het recyclagepark”, aldus Jos Artois.

Van de opening op 19 februari tot gisteren hebben 646 inwoners afval naar het park gebracht. De meeste bezoekers waren er op de zaterdagen, respectievelijk 95 en 100 bezoekers.