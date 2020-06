Leeuwenaar Jelle Daniëls geeft lokale handelaars duwtje in de rug Kristien Bollen

30 juni 2020

17u55 0 Zoutleeuw Jelle Daniëls (32) van de “Osseweg” in Zoutleeuw beseft als zovelen dat de coronacrisis niet makkelijk om dragen is. Zeker niet voor de lokale middenstand. De man die zelf wel aan de slag kon blijven gaan, zocht een manier om de horeca en middenstand een hart onder de riem te steken. Met zijn actie “Koop 3440" zet hij iedere dag enkele handelaars in de kijker op de Facebookpagina “Ik woon in Zoutleeuw”.

Een jaar geleden begon Jelle met de Facebookpagina. Bedoeling ervan om wat plaatselijk nieuws te posten en waar Leeuwenaars met eventuele vragen terecht kunnen. “Tijdens de coronacrisis kwam ik echter op het idee om een actie ‘koop lokaal’ te lanceren” vertelt Jelle. “Zo kwam er ‘Koop 3440' maar toch wilde ik nog een stapje verder dan enkel een slogannetje te plaatsen.”

50-tal handelaars blijkt heuse onderschatting

“Voor heel wat handelaars is de premie van de overheid een druppel op een hete plaat. Na zovele weken van verplichte sluiting mogen ze eindelijk de deuren weer openen. Het leek me wel een leuk idee om iedere handelaar eens in de ‘picture’ te zetten op ‘Ik woon in Zoutleeuw’. Zo kunnen de Leeuwenaars middenstanders (beter) leren kennen en ook de handelaars onder elkaar. Aanvankelijk dacht ik dat er zo een stuk of 50 zouden zijn in ‘groot-Zoutleeuw’, maar dat blijkt een ware onderschatting” lacht Jelle. “Het is er gewoon een veelvoud van, een ongekend veelvoud. Op nog geen week tijd plaatste ik al 26 handel- of horecazaken op de pagina. De reacties bleven niet uit en ik kreeg al tientallen aanvragen. De volgende weken zal ik er nog wel even zoet mee zijn” zegt Jelle die echt van plan is om werkelijk iedereen in de kijker te zetten.

Geslaagd initiatief

Wie als middenstander wat aandacht wil krijgen op de pagina, moet wel eventjes geduld hebben tot Jelle kan langskomen want de man doet alles zelf en volledig belangeloos. Degenen die al wel een plaatsje kregen zijn alvast enhousiast. “Dankzij dit initiatief weten klanten me te vinden” zegt Kelly Jacquemain die de opening van haar kapsalon noodgedwongen moest uitstellen. “Ik zou normaal in april met mijn nieuwe zaak van start zijn gegaan. Helaas kon dit niet door de Covid-19. Uiteindelijk mochten we in mei toch de deuren openen maar ik had nog geen vast cliënteel. Ook een openingsreceptie was niet aan de orde. Gelukkig dus kwam Jelle met dit idee. Zo stelt hij telkens de zaak en de mensen voor, met vermelding van de ligging, openingsuren enzovoort.”

Niet enkel nieuwe zelfstandigen zijn hierbij gebaat. “De zaak runnen we al 27 jaar” vertelt Werner Renier van De Cleyne Taefel. Toch kregen we heel wat reacties en kwamen er hierdoor ook ‘nieuwe’ klanten langs. Iets wat zijn zoon Ward, die sinds een jaar Gelato el Wardo runt beaamt. “niet enkel nieuwe klanten leren ons kennen, voor ons als handelaars is het ook leuk dat we de andere handelaars van iedere uithoek van de stad leren kennen.”