Koen Vandewalle wil onze Belgische keuken wat ‘spicen’ met zijn pikante producten gemaakt van de heetste peper ter wereld Vanessa Dekeyzer

17 januari 2020

15u07 9 Zoutleeuw Koen Vandewalle uit Halle-Booienhoven wil ons land meer laten kennismaken met de voordelen van pikant eten. En met pikant, bedoelt hij ook pikant. Zo kweekt hij de pikantste peper ter de wereld, de Caroline Reaper. Met de oogst maakt Koen onder meer de ‘Fonsies Insane Hot Sauce’, de volgens hem heetste saus van België. Sinds kort is er onder zijn label ook iets nieuw op de markt: de Fonsies Insane Russian Roulette. En weldra wordt de Fonsies Insane Popcorn gelanceerd.

Koen begon op zijn 15de zijn zoektocht naar pikant eten. “Ik geraakte in ons land niet veel verder dan tabasco en sambal van de Kebap. Toen ik op mijn achttiende in Brussel ging wonen, vlakbij de Matongéwijk, leerde ik een meer wereldse keuken én de Habanero peper kennen. Van die soort heb ik een eerste eigen sausje gemaakt en dat bleek meteen in de smaak te vallen.”

Toen Koen in 2014 in een biologisch groentenproject stapte en in het afhaalpunt plantjes met licht pikante pepers werden aangeboden, zei Koen dat hij liever echt pikant eet. “En toen bleek dat er ook plantjes waren met daaraan de Caroline Reaper, door Guinness World Records uitgeroepen tot de heetste chilipeper ter wereld. Terwijl gewone Tabasco- paprika’s op 2.500 tot 5.000 Scoville-eenheden klokken, kan de Carolina Reaper 2,2 miljoen Scoville-eenheden scoren.”

Koen nam drie plantjes mee naar huis en kreeg hier een redelijke opbrengst van. “Hiermee heb ik nieuwe sauzen gemaakt en deze waren naar mijn mening perfect. Ook bij vrienden en familie bleken mijn sauzen in de smaak te vallen en zo heb ik in 2016 onder mijn eigen label en patent de Fonsies Insane Hot Sauce officieel op de markt gebracht, genoemd naar mijn zoon Fons. Via mijn website en mijn standje op markten, vooral avondmarkten want weinig mensen eten ’s ochtends al graag pikant, probeer ik mijn sauzen, die in drie gradaties van pikant verkocht worden, te lanceren en met succes, mag ik wel zeggen. Vorig jaar heb ik 150 plantjes gekweekt, dit jaar zullen het er 300 worden. Maar eerst moet ik nog wel een extra serre voorzien.”

De sauzen maakt Koen wat verder op in de professionele keuken van hoevecafé De Stal. “Je kan dit proces niet in je eigen keuken uitvoeren, omdat de dampen die vrijkomen om je adem pakken. Ik draag dan ook steeds heel wat bescherming, bijvoorbeeld een mondmasker, lange mouwen en dubbele handschoenen.”

Op https://www.fonsiesinsanehotsauce.com/ vind je het hele assortiment van de producten van Koen terug, onder meer pikante barbecue-en spaghettikruiden, aardbeienconfituur en olijfolie. En sinds kort staat daar ook de Fonsies Insane Russian Roulette tussen. “Dit is een spel voor de durvers”, zegt Koen. “Je krijgt vijf licht pikante kogels en één extreem pikante kogel gemaakt van Belgische chocolade in een doosje samen met een kartonnen geweertje. En dan is het Russische roulette spelen, ideaal om vrijgezellenfeestjes of avondjes uit wat extra ‘spice’ te geven. Op You Tube kan je alvast een filmpje terugvinden. Binnenkort vertrekt er een staaltje hiervan naar Amerika, waar het wel eens een groot succes zou kunnen worden.”

En Koen komt binnenkort nog met een nieuwigheid op de markt: pikante popcorn. Die zal gelanceerd worden onder de naam van zijn dochter Louise. “Ik wil nog zeggen dat pikant eten eigenlijk zeer gezond is. Volgens een recente studie vermindert het eten van pepers het risico op overlijden door een hartaanval of beroerte. Wie alvast graag eens wil proeven van de producten, kan op de website een overzicht terugvinden van de markten, waarop ik zal staan.”