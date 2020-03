Kleuters De Bron zingen samen (en toch apart) tegen corona Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

16u47 54

De kindjes van de derde kleuterklas van De Bron in Budingen hebben een eigen liedje gemaakt. Het was mama Katrien Theunis die op het idee kwam.

“Enerzijds leek het me leuk om zo onze kindjes bezig te houden en hen op een positieve manier te leren omgaan met alles rond het coronavirus”, aldus Katrien. “Elkaar helpen en respect hebben voor de mensen, die vandaag voor iedereen klaar staan, daar gaat het nummer over.”

Voor een kleuter is het heel moeilijk te vatten waarom ze hun vriendjes zo lang niet mogen zien en niet meer samen kunnen spelen. “Nu hebben ze toch nog contact met elkaar en een gemeenschappelijk doel gehad”, aldus Katrien. “Ook voor de ouders was dit best wel leuk. Het is niet altijd makkelijk om onze kids te entertainen en dit heeft toch iedereen een dagje werk bezorgd.”

Katrien herschreef de tekst van een liedje dat de kindjes nog kenden van het grootoudersfeest. Ze zong het vervolgens zelf in als voorbeeld, waarna Daan, Elias, Marie, Emma, Louise A., Matyas, Lotte, Lewis, Lucie, Marcel, Tille, Paulien, Zoë, Mathis, Sara, Sep, Senne, Fille en Louise K. elk op hun beurt bij hun thuis het liedje konden meezingen. “Mijn man heeft nog twee dagen montagewerk gehad, want kinderen hebben blijkbaar heel verschillende snelheden. Maar het resultaat is hartverwarmend en mooi. We zijn er heel fier op en hopen dat mensen het massaal gaan delen ter ondersteuning van alle mensen die vandaag hard werken aan de wereld van morgen.”

Hoe beleeft Vlaanderen de coronacrisis. Je ziet het hier.