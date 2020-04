Kadavers van twee dwerggeiten aangetroffen in de Roelbeek Vanessa Dekeyzer

22 april 2020

16u35 0 Zoutleeuw Geen fraaie beelden op de Facebookpagina van Animal Rescue vzw. In de Roelbeek op de grens tussen Geetbets en Budingen trof deze hulporganisatie maandag twee gedumpte kadavers van geiten aan. “We hopen dat iemand de geitjes herkent en dat dit ons leidt naar een eigenaar”, zegt Matthieu Helleputte van Animal Rescue.

“Na een telefoontje van wandelaars zijn we naar de Roelbeek getrokken en troffen we daar een dwerggeit in een plastic vuilzak in het water aan”, vertelt Matthieu. “We gingen daarop wat meer van nabij kijken en zagen nog een tweede zak in de beek liggen, die verdacht gevuld leek. Na aankomst van de politie Getevallei hebben we de tweede zak uit het water gevist en daarin troffen we nog een kadaver van een dwerggeit aan. De technische dienst van Zoutleeuw werd op de hoogte gebracht en is de kadavers komen ophalen.”

Matthieu begrijpt niet wie zoiets doet. “Er bestaan instanties om dode dieren op te halen. Waarom zou je die dan dumpen? Dit is iets wat bij ons nog steeds grote ergernis en kwaadheid opwekt. De dieren hadden geen oormerk, dus op die manier kunnen we de eigenaar niet achterhalen. Vandaar dat we dus de helaas niet zo fraaie foto’s van de dode dieren op onze Facebookpagina geplaatst hebben. Misschien herkent iemand de diertjes en kunnen we zo toch de eigenaar vinden.”