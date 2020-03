Judith en Benny van hondenpension De Roelhoeve smeken om hulp: “Er komen geen honden meer, maar toch krijgen wij geen hinderpremie” Vanessa Dekeyzer

26 maart 2020

13u33 4 Zoutleeuw In het hondenpension De Roelhoeve is het akelig stil. Normaal zou nu het drukste seizoen op gang komen, maar het coronavirus beslist daar dit jaar anders over. “We mogen van de overheid open blijven, maar niemand mag met vakantie en dus krijgen wij geen hond te zien. We moesten dan ook sluiten. Overheid, kunnen wij alstublieft ook een hinderpremie krijgen?”

Het hondenpension in Budingen was deze paasvakantie volledig volgeboekt. “Sinds de uitbraak van het virus en zeker sinds het reisverbod kregen we steeds meer telefoontjes om boekingen te annuleren”, zeggen uitbaters Benny en Judith Huybrechts. “Zo bleef er geen enkele reservatie voor de komende vakantie over. En mensen die vanuit het buitenland naar ons land moesten terugkeren, kwamen hun honden ophalen. We hadden dan ook geen andere keuze dan te sluiten.”

Eerste annulaties voor zomervakantie

Maar tegenover die sluiting staat geen vergoeding van de overheid. “Bijna alle collega’s, zowel van honden- als kattenpensions, zijn werkloos en wij weten vandaag absoluut niet hoe lang wij in deze onzekerheid zullen leven”, zeggen Judith en Benny. “Het leven zal misschien over enkele weken weer rustig opstarten, maar zal er dit jaar nog gereisd kunnen worden? Misschien kunnen mensen wel nog in eigen land met vakantie gaan, maar niet iedereen kan tegelijk naar de kust of de Ardennen trekken. En misschien zijn de reisplannen voor mensen die het nu met veel minder inkomsten moeten stellen, wel uitgesteld. We zien alvast dat er al mensen bellen om hun boeking voor de zomervakantie af te zeggen. Dat ziet er niet veelbelovend uit.”

Benny en Judith hopen dat de overheid ook voor hen een oplossing voorziet. “Wij zijn al 15 jaar een gevestigde waarde in de streek maar zonder inkomen en zonder overheidssteun zal het voor ons, maar ook voor collega’s in onze sector, heel moeilijk worden. Het wordt tijd dat ook wij gehoord worden!”