Johan Crijns van AnimaCare is bijzonder blij dat er testen voor corona ter beschikking gesteld worden in getroffen woonzorgcentra Vanessa Dekeyzer

07 april 2020

18u01 18 Zoutleeuw Vanaf donderdag zullen alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum Zevenbronnen in Landen getest worden op corona. Dat heeft Johan Crijns van het overkoepelende Anima Care laten weten. “Ook enkele andere van onze woonzorgcentra, waar corona om zich heen grijpt, zullen de nodige testen krijgen en daar zijn we bijzonder blij om.”

Anima Care beheert 22 woonzorgcentra, goed voor meer dan 2.000 rusthuisbedden. “In de helft van deze woonzorgcentra hebben we te maken met bevestigde coronagevallen. Meestal zijn dat er één of twee, maar soms zijn er uitschieters, zoals twee woonzorgcentra in het Brusselse. Daarnaast is er in 60 procent van onze woonzorgcentra toch een vermoeden van aanwezigheid van corona bij sommige bewoners, maar dat kunnen we niet bevestigen omdat er geen testen ter beschikking waren, tot nu.”

En die testen zijn volgens Johan zeker nodig. “De snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt, is beangstigend. We zien ook dat veel van onze bewoners niet meteen de traditionele symptomen vertonen. We hebben al meegemaakt dat een bewoner ‘s ochtends nog helemaal fris en monter is, door de dag ziek wordt en de avond niet haalt. Met een test, waarvan er snel resultaat moet zijn, kan je precies weten wie corona heeft en wie niet, zodat je gericht actie kan ondernemen. De coronapatiënten kan je centraliseren in bepaalde afdelingen, die dan steeds door hetzelfde personeel verzorgd worden.”

In woonzorgcentrum Ravelijn in Zoutleeuw worden er momenteel nog geen testen afgenomen, omdat hier slechts één positief geval van corona bekend is. In het rusthuis Zevenbronnen in Landen daarentegen zijn er drie bevestigde gevallen en drie vermoedens. Daarnaast zijn er drie bewoners van de serviceflats, verbonden aan het rusthuis, gestorven aan corona.