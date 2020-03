Jeugdhuis Paljas kan huur niet meer betalen:

“We gaan verder als pop-up” Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

12u14 14 Zoutleeuw Jeugdhuis Paljas bestaat in 2020 exact twintig jaar, maar veel te vieren valt er niet, want in juni verliest het jeugdhuis haar onderkomen op de Grote Markt. “We kunnen de huur financieel niet meer aan”, klinkt het. “Maar onze werking blijven we verder zetten, als een soort van pop-up.”

Paljas werd in 2000 opgericht door Frank Malais, Robby Vrancken en Jan Schoukens. De drie vrienden vonden dat er te weinig jongerenactiviteiten waren in Zoutleeuw. In 2003 moest het jeugdhuis verhuizen van een bouwvallig pand in de Ridderstraat naar een pand op de Grote Markt. In 2008 verhuisde Paljas nog een keer, maar niet ver weg: het jeugdhuis vond haar nieuw onderkomen in een pand naast de bakker op de Grote Markt. Hier komt ‘de jeugd’ nog steeds regelmatig samen.

Maar daar komt dus binnenkort een einde aan. “We gaan hier weg, omdat we de financiële last van deze locatie niet meer kunnen dragen”, zegt voorzitter Evert Purnelle. “We hebben dus zelf de opstapprocedure opgestart. Vanaf juni zullen we dus, voorlopig toch, zonder locatie zitten. We zijn nu op zoek naar een alternatief onderkomen, en de stad heeft beloofd ons hierbij te helpen.”

Project Ravelijn

Maar ook tijdens de zoektocht naar een nieuwe locatie blijven de krachten achter Paljas niet stilzitten. “We gaan vanaf juni enkele evenementen op poten zetten op verschillende locaties in Zoutleeuw”, vertelt Evert. “Dus we gaan van een wekelijkse, naar een meer projectmatige werking. Noem het een een soort van pop-up jeugdhuis. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Clash van de Jeugdverenigingen, die we al enkele jaren organiseren.”

Wanneer het project Ravelijn voltooid is, zou het jeugdhuis hier terecht kunnen in een van de lokalen. “We zouden daar onze evenementen kunnen laten plaatsvinden. Een echt café, zoals Paljas een beetje was, zal er niet meer zijn. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. We willen meer een evenementenorganisatie worden. Ons motto blijft ‘Door de jeugd, voor de jeugd’.”

Op 9 mei organiseert Paljas nog een groot afscheidsfeest op haar locatie op de Grote Markt. Iedereen is welkom.