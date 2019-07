Jelle mag dan toch ‘zijn’ winterlinde aan de Ossenweg plaatsen vdt

17 juli 2019

14u10 4 Zoutleeuw De stad en Jelle Daniëls zijn er uit geraakt wie de nieuwe Winterlinde mag leveren aan de Ossenweg. Nadat de oude geklasseerde boom het begaf, werdenr plots twee bomen besteld, eentje door de stad en eentje door Jelle. “Ik zal de boom leveren en de stad het infobord”, zegt Jelle.

Het is op de grond van Jelle dat de oude boom stond en de nieuwe boom zal komen te staan. “De nieuwe winterlinde zal opnieuw opgenomen worden als beschermd erfgoed. Het exemplaar zal geschonken en gratis aangeleverd worden door Stijn Wijnants van de firma Van den Berk Boomkwekerij en gratis geplant worden door Niels Arnauts van de firma De Beer & De Vos. Die laatste wil ik ook graag inschakelen voor het beheersplan en het jaarlijks onderhoud.”

In het najaar wordt de Tilia Cordata, een inheemse boom van acht meter hoog, geplant. “De inzegening kan misschien plaatsvinden tijdens de jaarlijkse kerstmarkt van de Ossenweg, die ik organiseer”, aldus Jelle. “De stad heeft alvast beloofd een infobord over de historische waard van de boom te plaatsen. De boomkapel met het beeldje van de Heilige Maria zal ik op mijn beurt opmaken in overleg met de leden van de kerkfabriek en de lokale bewoners. En ook voor de heraanleg van de locatie van de boom wil ik me de komende maanden inzetten. De nieuwe winterlinde zal weer een ontmoetingsplaats en stopplaats voor de jaarlijkse processie worden.”