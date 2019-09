Inbrekers doorzoeken burelen Kristien Bollen

04 september 2019

19u17 0

In een bedrijf aan de Zoutleeuwsesteenweg in Zoutleeuw trad vannacht rond 1.20 uur het inbraakalarm in werking. Bij nazicht bleek dat dieven effectief het bedrijf waren binnen gedrongen via een deur die ze geforceerd hadden, vermoedelijk door middel van een koevoet. Enkele burelen werden doorzocht ; kasten en lades werden opengemaakt. Door de wanorde die de daders achter lieten, is het momenteel niet geweten wat en of er effectief iets gestolen werd.