Inbraak in schooltje De Bron Kristien Bollen

31 augustus 2020

In schooltje De Bron in Budingen heeft men maandagochtend rond 8.30 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden de voordeur en sloegen twee ramen stuk. In de klaslokalen werd wanorde gesticht, maar bleek er op het eerste gezicht niets te zijn gestolen.