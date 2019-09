Houten kasteel in derde kleuterklasje verrast kindjes vdt

02 september 2019

16u02 2

In De Bron in Budingen kregen de kleuters van het derde klasje een nieuw klaslokaal. En tot hun grote verbazing stond daarin een kasteel in hout. Louise Antheunis was alvast in de zevende hemel. “Er stond zelfs een winkeltje in het kasteel”, zegt ze. Voor deze kleuters is het schooljaar alvast goed begonnen.