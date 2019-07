Horeca zorgt voor barbecue en feest vdt

16 juli 2019

14u11 0

Horeca Zoutleeuw presenteert op zaterdag 27 juli haar vijfde barbecue in een grote feesttent op de Grote Markt. De hele dag kan je daar iets gaan drinken. In de namiddag is er een rommelmarkt. Inschrijven daarvoor kan nog steeds bij Coo’kies. Voor de kinderen worden er springkastelen en ijsjes voorzien. De barbecue komt ’s avonds op gang en wordt helemaal verzorgd door de horeca van Zoutleeuw. Wie na het eten de benen wil losgooien, kan dat dankzij de discobar. Kaarten voor het gebeuren zijn te verkrijgen bij de lokale deelnemende horeca.