Hagelandse streekwandeling vdt

15 juli 2019

15u55 0

Woensdag kan je het mooie Hageland verkennen onder leiding van een ervaren Hagelandgids. Het vertrek is voorzien om 14 uur aan de Sint-Leonarduskerk. De wandeling duurt ongeveer 3 uur. Draag best aangepast stevig schoeisel want veldwegeltjes kunnen soms modderig zijn. Deelname bedraagt 2 euro. Inschrijven niet nodig.