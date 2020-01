Hageland en Limburg vertegenwoordigd op het WK Masters Highlandgames Vanessa Dekeyzer

14u35 5 Zoutleeuw Vier leden van SpartanSport, met chapters in Zoutleeuw en Heers, gaan begin juni naar het WK Masters in Ierland. Daar zullen ze het opnemen in de loodzware individuele competitie van de Highlandgames, in kilt weliswaar. “De allereerste keer was het wat vreemd om deze te dragen, maar daarna wordt het wel leuk. Het hoort er gewoon bij”, klinkt het.

Jeroen Putzeys (Heers), oprichter van Spartan Sport, maakt zich samen met Tom Missotten (Waremme), Bart Budenaers (Heers) en Johan Carlens (Zoutleeuw) op voor het WK Masters Highlandgames. De voorbereidingen vinden vooral plaats achter het buurthuis van Klein-Gelmen (Heers). “We krijgen deze grond ter beschikking van de gemeente, waarvoor we zeer dankbaar zijn”, aldus Jeroen.

Op het grasterrein kan het viertal naar hartenlust met allerlei zware voorwerpen gooien. “Dat doen we niet zomaar”, benadrukt Tom. “Het is zo dat je eerst de juiste technieken onder de knie moet krijgen voor je effectief kan gaan gooien. Je kan wel heel veel kracht hebben, maar wanneer je niet de juiste techniek hanteert, zal het niet lang duren voor je een zware blessure oploopt. En evenwicht is ook een heel belangrijk onderdeel in deze sport.”

Veel concurrentie

In ons land worden de Higlandgames vooral als recreatieve activiteit ingericht. “We vinden het zeker ook leuk om daar als groep aan deel te nemen, maar wij focussen ons toch vooral op de individuele competitie. In totaal zullen er een zestal Belgen deelnemen aan het WK, waaronder dus wij vier. We zijn er ons van bewust dat er bijzonder veel concurrentie zal zijn, onder vanuit Amerika, Canada, Duitsland en Zwitserland, maar we gaan ons vel duur verkopen!”

Drie jaar geleden groeide er uit de club in Heers een afdeling in Zoutleeuw. De leden oefenen naast de disciplines van de Highlandgames ook op kracht en conditie. Dat gebeurt op de terreinen van de Zoutleeuwse voetbalclub. “We hebben nu zo’n 15-tal leden”, zegt Johan. “Opvallend is dat tien van die vijftien dames zijn. We denken er dan ook aan om een apart vrouwenteam op te richten in Zoutleeuw.” Wie ook interesse heeft om zich aan te sluiten, kan terecht op de website highland.spartansport.be of op de Facebookpagina’s van de chapters.