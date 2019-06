Haal je vislijn boven! Hengelseizoen is geopend Christian Hennuy

02 juni 2019

16u44 2 Zoutleeuw Haal je vislijn boven, want het hengelseizoen is sinds zondag officieel geopend. Overal in Vlaanderen mag er gevist worden op rivieren met stromend water. “Voor Vlaams-Brabant is dat meer dan 1.000 kilometer bevaarbaar water. Jaarlijks worden er meer dan 6.500 visvergunningen verkocht", zegt Yvan Ottenbourgh, voorzitter van de provinciale visserijcommissie.

De sportdienst van Zoutleeuw, de Provinciale Visserijcommissie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos organiseerden de feestelijke opening van het hengelseizoen aan de Kleine Gete in Zoutleeuw, met een initiatie van jonge hengelaars. Yvan Ottenbourgh, vroeger nog gedeputeerde en senator, is voorzitter. “Ikzelf heb nooit gevist, maar de gouverneur vroeg mij om in zijn plaats het voorzitterschap over te nemen. Op een totaal van 50.000 hengelaars in Vlaanderen hebben wij er 6.500 in Vlaams-Brabant. Uiteraard kunnen we niet weten waar die vergunninghouders vandaan komen. Die visverloven kunnen in elk postkantoor gekocht worden en kosten maar 15 euro. En we weten ook niet hoeveel hengelaars alleen op visvijvers vissen. Daarvoor moeten ze gewoon lid zijn van een club en is geen visverlof nodig. Het visbestand zit vrij goed in Vlaams-Brabant en ook de kwaliteit van het water is redelijk, maar het kan nog veel beter.”

Het visbestand zit vrij goed in Vlaams-Brabant en ook de kwaliteit van het water is redelijk, maar het kan nog veel beter Yvan Ottenbourgh

Regels rond taalgrens

De Grand-Pont Vissers in Hoegaarden hebben weken afgeteld naar de start van het nieuwe seizoen. Zij hebben het oeverrecht over een tweetal kilometer van in het Waalse Lumay tot aan de molen in Hoegaarden. De Grote Gete vormt over een deel van het tracé de taalgrens. De Grand-Pont vissers kunnen trouwens naast de Gete nog vissen in de 2,5 hectare grote visvijver, eigendom van de gemeente Hoegaarden, maar op Waals grondgebied. Als je op de taalgrens vist, moet je wel enkele regels in acht nemen. “Zo zijn er verschillende openingsperiodes voor het vissen op forellen, in Vlaanderen en Wallonië, naar gelang aan welke kant je staat. Maar wij vissen meestal aan Waalse kant, omdat de Gete daar beter toegankelijk is”, zegt Philippe Smets, die ook in de provinciale visserijcommissie zetelt. “Naargelang de kant waar je vist, moet je andere maden gebruiken, witte of gekleurde. Vlamingen zetten beekforellen uit op de Gete, zoals de Europese richtlijn voorschrijft. Maar hogerop de rivier durven ze wel eens regenboogforellen uit te zetten. We moeten dus uitkijken wat we vangen”, besluit Philippe, die wel blij is dat de kwaliteit van het Getewater merkelijk verbeterd is.

Naargelang de kant waar je vist - de Waalse of de Vlaamse kant - moet je andere maden gebruiken, witte of gekleurde.