Haal je conservenblikken boven en doe mee aan online ‘core-ona Quarantrainingen’ van Fitter&Fitter Vanessa Dekeyzer

16 maart 2020

12u03 4 Zoutleeuw Zolang groepslessen door corona verboden zijn, biedt Fitter&Fitter elke werkdag een online training aan via Facebook Live. “We verzorgen elke dag een nieuwe training die je thuis of in de tuin kan doen, met lichaamsgewicht of met gehamsterd materiaal”, zegt initiatiefnemer Dries Benoit.

Dries geeft outdoor bootcamps in heel de regio Getevallei via Fitter&Fitter waaronder in Zoutleeuw. “Dat was tot het coronavirus uitbrak mijn voltijdse job”, zegt hij met een knipoog. “Om de mensen toch nog in beweging te houden, ondanks de afgelasting van de groepslessen, ben ik op het idee gekomen om ‘quarantainetrainingen’ te geven via Facebook live. Deze trainingen gaan verschillende thema’s hebben en we zullen gebruik maken van verschillende materialen, zoals verschillende gewichten conserveblikken.”

“Je kan deze training elke dag gewoon meedoen, maar je kan deze ook ‘net-gemist-gewijs’ herbekijken”, legt Dries uit. “Zo kan je de training doen wanneer jij wil. Wat je moet doen, is afstemmen op het event Core-ona Quarantraining. Je kan ook deelnemen aan onze Booty Challenge, een 20 minuten work-out voor thuis via deze link: https://www.fitterandfitter.be/nl/booty-challenge-2020.”

Intussen zijn al 84 mensen ingeschreven en 380 hebben al laten weten dat ze geïnteresseerd zijn. Het evenement start om 19.30 uur. “Together we can beat corona”, besluit een gemotiveerde Dries.