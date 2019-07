Guy Dumst blijft voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz Vanessa Dekeyzer

02 juli 2019

15u50 2 Zoutleeuw Gisteren was het de eerste vergadering van de vernieuwde raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz. Het eerste punt van de agenda was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Guy Dumst werd unaniem voorgedragen zichzelf op te volgen in de komende drie jaar.

“Ik ben zeer vereerd dat ik het vertrouwen heb gekregen van de volledige raad van bestuur om het voorzitterschap voort te zetten. Vorig jaar zijn we een fusie aangegaan met de vroegere maatschappijen van Landen, Tienen en Aarschot. Dit was eerder een juridische fusie en deze fase is nu bijna afgerond. Nu komt het er op aan om de werking van de maatschappij te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen. Hier wil ik graag mijn schouders onder zetten.”

“Er komen vele nieuwe uitdagingen aan, maar iedereen die mij een beetje kent weet dat ik deze niet uit de weg ga”, aldus Guy. “Ook wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om de werknemers van onze maatschappij te danken voor hun inzet het afgelopen jaar. Het was niet altijd een gemakkelijke periode, maar we zijn erdoor gekomen. Het heeft ons als groep alleen maar sterker gemaakt wat voor mij een zeer positieve ervaring is geweest. Ook dank aan alle aangesloten gemeentebesturen voor de positieve samenwerking.”