GO! middenschool TintelStroom Zoutleeuw verhuist naar Tienen Vanessa Dekeyzer

20 november 2019

14u50 0 Zoutleeuw Op 1 september 2020 neemt de Freinetschool De TintelStroom zijn intrek op de campus aan de Veldbornstraat, waar ook GO! basisschool De Luchtballon gelegen is. Hier krijgt de school de kans om uit te groeien tot een volwaardige secundaire school.

De TintelStroom werd in 2016 opgericht in Zoutleeuw. “Op het domein van GO! Freinet basisschool TintelTuin werd de afgelopen jaren zinvol onderwijs ingericht voor leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar A-stroom”, zegt directeur Elke Ceuleers. “Omdat er in de regio Tienen nood is aan een secundaire school die het bewust over een andere boeg gooit, krijgt de TintelStroom van het schoolbestuur vanaf volgend schooljaar een onderkomen in de gebouwen aan de Veldbornstraat.”

“Met de huidige 22 leerlingen in de eerste graad is het wat krap geworden in de mobiele units Elke Ceuleers

Leerlingen van de eerste graad A-stroom kunnen vanaf 1 september 2020 op deze nieuwe locatie terecht. “In september 2021 komt er een derde leerjaar bij en nadien groeit de school onder de vleugels van het GO! atheneum Tienen verder uit tot en met het zesde leerjaar secundair onderwijs”, aldus directeur Ceuleers. “Voor alle duidelijkheid: de basisschool blijft in Zoutleeuw. We verhuizen dus enkel met de eerste graad secundair.”

De TintelStroom kent de afgelopen jaren een gestage groei. “Met de huidige 22 leerlingen in de eerste graad is het wat krap geworden in de mobiele units. We hebben in Zoutleeuw ook niet de mogelijkheid om een tweede en derde graad aan te bieden. Die hebben we wel in de gebouwen aan de Veldbornstraat, waar we op termijn kunnen beschikken over voldoende infrastructuur voor onze volwaardige secundaire school.”

Op donderdag 21 november zal de schoolwerking van de TintelStroom in Tienen voor het eerst toegelicht worden aan het grote publiek. Iedereen die interesse heeft, is welkom op de infoavond in de feestzaal van GO! atheneum Tienen om 19 uur. Voor meer informatie kunnen ouders en leerlingen terecht op de website www.tintelstroom.be.