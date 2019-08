Gewijzigde verkeerssituatie in het centrum van Zoutleeuw vdt

28 augustus 2019

Vanaf 2 september wijzigt de verkeerssituatie in het centrum van Zoutleeuw. Er zal eenrichtingsverkeer ingevoerd worden rond de kerk (Groenplaats) en ook in de Rijkswachtstraat. Op de website van de stad kan je een plannetje terugvinden. Er is nog steeds doorgaand verkeer op de Grote Markt, tussen het historisch stadhuis en de kerk.