Gerestaureerde Sint-Odulphuskapel in Booienhoven straalt weer Vanessa Dekeyzer

17 juni 2020

16u02 0 Zoutleeuw De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de stad Zoutleeuw sloegen de handen in elkaar om de Sint-Odulphuskapel in Booienhoven en haar omgeving op te waarderen. Het resultaat mag er zijn.

Precies 150 jaar na de bouw werd de Sint-Odulphuskapel in Booienhoven grondig opgeknapt en de omgeving omgevormd tot een plek om te rusten, bezinnen en genieten van het landschap. Op vraag van de stad Zoutleeuw en met financiering en inhoudelijke ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant zorgde Regionaal Landschap Zuid-Hageland voor de coördinatie van de werken.

In 1870 werd de kapel in Booienhoven opgetrokken ter ere van Sint-Odulphus. Er ontstond een traditie om hulp af te smeken bij oogziekten. Ze werd ook een vaste halte bij de kruisprocessies. Maar de kapel werd verwaarloosd en verkeerde enkele jaren geleden in een slechte staat.

Facelift

“Een scheur liep door de voorgevel, het dak vertoonde gebreken en de voordeur droomde van een nieuwe verflaag”, zegt Boudewijn Herbots (CD&V), burgemeester van Zoutleeuw. “In 2018 plaatste Toerisme Vlaams-Brabant het bloesemkunstwerk ‘Het Klokhuis’ aan de verwaarloosde kapel. Voor ons was dit het startschot voor de restauratie van dit waardevol stukje erfgoed en de opwaardering van de directe omgeving.”

Vooral de voorgevel van de kapel werd grondig aangepakt door Hoecksteen bvba. De rechterzijde van de kapel was verzakt, met een grote scheur tot gevolg. Met de heropbouw van het bovenste deel van de voorgevel kreeg de kapel een facelift. Tijdens de werken ontdekte men dat onder de witte verf van de deur een donkergroene verflaag schuilde. Deze oorspronkelijke tint kleurt vandaag opnieuw de voordeur van de kapel. Een reeks werken aan het dak verhinderen dat er nog water kan insijpelen en dat houtborende insecten vrij spel hebben.

Integrale aanpak

Met dit project werd ook de versnipperde eigendomstoestand van deze site, met drie eigenaars, aangepakt. De kerkfabriek schenkt de kapel aan de stad zodat de kapel en haar omgeving als een geheel kunnen beheerd en ontsloten worden. De eigenaar van de grond achter de kapel was bereid om een strook grenzend aan de kapel, het stuk grond met de bomen, ook aan de stad te schenken. “Dat maakte de weg vrij voor een integrale aanpak van de site, met boomverzorgingswerken van de kapelbomen, opruim van oude afsluitingen en aanplant en herstel van hagen”, zegt Joachim Lambrechts, projectcoördinator voor het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.“Er werd een nieuwe kasseiverharding aangelegd, passend bij deze omgeving. Bijzonder is ook dat de inzaai van de bloemenweide gebeurde door vrijwilligers van Booienhoven Bruisend. Dit buurtcomité wil mee haar schouders zetten onder de openstelling en het beheer van de plek.”